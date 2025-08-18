Трамп сообщил о стремлении ЕС к миру на Украине

Дональд Трамп заявил, что лидеры Европейского союза поддерживают мирное урегулирование на Украине. По его словам, ключевые игроки ЕС готовы к переговорам. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп раскрыл позицию европейских лидеров относительно ситуации на Украине. Президент США отметил, что представители ЕС заинтересованы в скорейшем прекращении конфликта и готовы обсуждать возможные пути решения.

Трамп подчеркнул, что среди участников переговоров — влиятельные политики, с которыми у него давние отношения. Он выразил уверенность, что совместные усилия помогут достичь прогресса.

Хотя конкретные предложения пока не озвучены, заявление Трампа указывает на возможные сдвиги в переговорном процессе. До этого европейские страны неоднократно заявляли о поддержке Украины, но их готовность к компромиссам обсуждается впервые.

Ранее сообщалось о том, что Трамп не поприветствовал европейских лидеров по прибытии в Белый дом.