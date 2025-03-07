Трамп озвучил главную претензию к НАТО

Президент США Дональд Трамп сомневается в том, что страны НАТО будут защищать Штаты в случае необходимости, и, несмотря на то, что у альянса есть потенциал, нужно оценить несправедливость в расходах на оборону.

Он также упрекнул НАТО в обмане в сфере торговли.

Главная претензия к НАТО — сомнения в их готовности защищать США, сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США во главе с ним не будут защищать тех членов НАТО, которые не вкладывают достаточное количество средств в совместную оборону.

«Если они не платят, я не буду их защищать. Всегда горячо спорят, когда я говорю это: о, он нарушает устав НАТО», — пояснил Трамп.

Ранее сообщалось о том, что США заявили о готовности ужесточить санкции против РФ.