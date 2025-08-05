Мерц провел несколько жестких разговоров с Нетаньяху в попытке убедить прекратить огонь в Газе

Немецкий канцлер Фридрих Мерц провел несколько жестких телефонных разговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Он пытался хоть как-то улучшить гуманитарную ситуацию в Газе, об этом сообщила газета The New York Times.

Во время своих звонков Мерц требовал от Нетаньяху, чтобы Израиль позволил нарастить доставку в Газу гуманитарных грузов с помощью наземного транспорта. По его мнению, в первую очередь стоит увеличить поставки медикаментов и продовольствия. Сам Мерц поставлен в двусмысленное положение, так как он пытается быть верным израильским союзником, но на него оказывается давление. Его хотят вынудить принять крайне жесткие меры в отношении Израиля.

Также Мерц просил помощи у Трампа. Он предлагал ему как-то повлиять на Нетаньяху. Это происходило еще в конце июля.

Ранее Мерц заявил, что президент США Трамп становится все более критичным в отношении Путина. Он подчеркнул, что американский лидер проявляет усиливающийся скепсис и все чаще критикует действия главы РФ. Немецкий канцлер добавил, что в Европе существует единодушное понимание ситуации, связанной с конфликтом на Украине.