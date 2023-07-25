Трамп планирует потребовать от ЕС компенсацию за помощь Украине

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего нового избрания он потребует от Евросоюза компенсировать американские затраты на военную помощь Украине, пишет издание The Hill.

Трамп возмущен тем, что США израсходовали свои запасы боеприпасов, тогда как Европа оказывает Украине «лишь крошечную помощь» по сравнению с Вашингтоном. При том что ситуация на Украине угрожает безопасности, в первую очередь, европейцев.

Экс-президент считает, что нынешний американский лидер слишком слаб и бесхарактерен, чтобы даже намекнуть на подобную компенсацию.