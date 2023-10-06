Трамп поддержал кандидатуру Джордана на пост спикера Палаты представителей

Экс-президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру Джима Джордана на пост спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее сообщалось о том, что Трамп сам готов временно возглавить нижнюю палату американского парламента, если Республиканская партия не найдет достойного кандидата.

Агентство считает, что поддержка Трампа дает конгрессмену из Огайо хорошие шансы быть избранным на третий по значимости пост в стране.

По мнению Bloomberg, избрание Джордана не погасит политические страсти в стране. Ранее конгрессмен заявлял, что в случае своего избрания он будет выступать против помощи Украине.