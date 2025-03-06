Трамп подпишет указ о ликвидации Министерства образования США

Американский президент Дональд Трамп планирует подписать указ о прекращении деятельности Министерства образования. Подписание указа может состояться уже 6 марта, сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на информированные источники в правительстве.

В соответствии с предварительным вариантом указа, министру образования Линде Макмэхон будет дано указание «принять все требуемые меры для содействия закрытию данного министерства». Подчеркивается, что все действия должны осуществляться в рамках «максимальной целесообразности и законности».

Газета отмечает, что данная инициатива разрабатывалась с самого начала президентства Дональда Трампа в январе. Ранее, в феврале, издание WSJ сообщало о том, что администрация президента США рассматривает такую возможность как часть программы по сокращению федеральных ведомств.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США отклонил просьбу Трампа о заморозке выплат иностранной помощи.