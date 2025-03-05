Верховный суд США принял неординарное решение по многомиллиардным выплатам иностранным партнерам, отказав администрации президента Дональда Трампа в приостановке контрактных обязательств. Об этом пишет РИА Новости.

Судебное разбирательство затронуло крупные финансовые интересы государственных ведомств. Члены Верховного суда США рассмотрели спорный вопрос о выплатах почти $2 млрд иностранным партнерам в рамках международных контрактов.

Решение было принято минимальным перевесом голосов — пять судей поддержали текущую позицию, четыре выступили против. Председатель суда Джон Робертс вместе с судьей Эми Кони Барретт присоединились к трем либеральным судьям, отклонив запрос администрации.

Противоположную сторону представляли судьи Кларенс Томас, Сэмюэл Алито, Нил Горсач и Бретт Кавано. Они настаивали на пересмотре решения о выплатах, считая его потенциально необоснованным.

Напомним, что Белый дом приостановил выплаты подрядчикам и сократил штат Агентства США по международному развитию, что повлекло за собой судебные разбирательства. Решение Верховного суда фактически подтвердило необходимость продолжения финансовых обязательств.

Ранее военный эксперт Поликарпов заявил о том, что без поддержки США ВСУ продержатся не больше полугода.