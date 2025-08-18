Трамп похвалил Путина при Зеленском

В ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Дональд Трамп высказался о своих отношениях с российским президентом.

Как сообщает ТАСС, действующий глава Белого дома сказал, что у него сложились превосходные отношения с Владимиром Путиным.

Американский лидер напомнил, что давно знаком главой РФ, а также подчеркнул, что их взаимодействие всегда было позитивным, а также выразив мнение, что Путин стремится найти решение по обсуждаемым вопросам.

«И мы посмотрим, что из этого получится», — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что Путин тепло отреагировал на письмо от Мелании Трамп.