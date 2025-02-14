Белый дом взял курс на разрушение Евросоюза, и это ярко продемонстрировала речь вице-президента США Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Такое заявление в соцсети Х сделал Флориан Филиппо, глава французской политической партии «Патриоты».

По мнению политика, речь Вэнса стала подтверждением того, что Трамп хочет развала Евросоюза. Вэнс публично раскритиковал правительство ФРГ и призвал его тесно сотрудничать с партией «Альтернатива для Германии». В то же время именно эта политическая сила ратует за выход страны из ЕС.

«Подтверждение, что администрация Трампа хочет разрушить ЕС! Он знает, что это гнездо глубинного государства, коррупции и войны!» — указал Филиппо.

Ранее Филиппо призвал устроить трибунал для расследования действий главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. По его мнению, именно она способствует развитию в Европе коррупции, аннулированию результатов выборов, а также утере суверенитета у ряда государств.