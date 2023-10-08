«Владимир, мы долбанем так, что мало не покажется»: Трамп похвастался, как матерно отговаривал Путина от СВО

45-й глава Белого дома Дональд Трамп признался, что в одной из своих бесед с президентом РФ Владимиром Путиным отговаривал его от проведения спецоперации на Украине, причем не стесняясь в выражениях.

Как следует из трансляции с речью Трампа, выложенной в его соцсетях, он обратился к Путину по свойски, как к другу, и попросил не переступать границу Украины.

«Я сказал [Путину] «Владимир! Мы с тобой друзья, хорошие друзья. Но если ты туда зайдешь, мы долбанем так, что мало не покажется». Не буду вам сейчас рассказывать, что именно я ему тогда сказал, потому что это были некрасивые слова. Он мне такой: «Да не гони, ты этого не сделаешь!» А я ему: «Сделаю», — пересказал Трамп ситуацию.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему вполне по силам положить конец конфликту между Россией и Украиной в течение одних суток.