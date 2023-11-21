Трамп похвастался отличным здоровьем по случаю дня рождения Байдена

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп похвастался отличным состоянием здоровья по случаю дня рождения действующего президента страны Джо Байдена. Трамп опубликовал в своих социальных сетях записку от врача, в которой сказано, что все его анализы в норме, а диета и физическая активность положительно сказались на его весе. Об этом сообщило издание РИА Новости .

В среду 20 ноября действующему президенту Штатов Джо Байдену исполнился 81 год.

В честь праздника, его конкурент в президентской гонке Дональд Трамп опубликовал в соцсетях письмо от личного врача, в котором утверждается, что у политика отличное здоровье.

В письме отмечается, что все анализы бывшего президента – в норме, а диета и физические нагрузки помогли ему похудеть. Врач также подчеркнул, что с такими результатами обследования, Трамп проживет еще много лет, если продолжит вести активный образ жизни.