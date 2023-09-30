Трамп показал пародию на Байдена во время своего выступления

Он сымитировал, как будто не может найти выход со сцены. Нынешний президент Соединенных Штатов временами попадает в подобную ситуацию.

Кандидат в президенты США и бывший глава Белого дома Дональд Трамп во время своего публичного выступления в городе Анахайм, что в штате Калифорния, позволил себе изобразить Джо Байдена.Он показал, как ведет себя тот, заблудившись на сцене.

«Если я пойду налево, увижу ступеньки, если пойду направо - тоже ступеньки. А этот парень: «Где я? Где я, черт возьми?», - поиронизировал он.

Об этом рассказало ТАСС. Нынешнему американскому лидеру буквально через месяц исполнится 81 год. Он регулярно попадает во всякие курьезы и неловкие ситуации, благодаря этому становится мишенью для критики и пародий.