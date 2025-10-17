Трамп покинул Вашингтон после встречи с Зеленским, проигнорировав вопросы о «Томагавках»
После встречи с Зеленским Трамп спешно вылетел во Флориду
По сообщению журналиста президентского пула Джейка Трейлора, действующий президент США Дональд Трамп отбыл из Белого дома во Флориду на вертолете Marine One сразу по окончании переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским.
Как отметил корреспондент в своей публикации в соцсети X, итоговая пресс-конференция по итогам встречи отсутствовала: «Встреча Трампа с Зеленским завершилась. Трамп не подошел к журналистам и не ответил на выкрикиваемые вопросы о ракетах Tomahawk перед посадкой на борт вертолета Marine One».
Визит Зеленского в Вашингтон состоялся в пятницу, на следующий день после того, как американский лидер провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский пропустил вопрос на встрече с Трампом в Белом доме.