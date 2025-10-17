Трамп покинул Вашингтон после встречи с Зеленским, проигнорировав вопросы о «Томагавках»

По сообщению журналиста президентского пула Джейка Трейлора, действующий президент США Дональд Трамп отбыл из Белого дома во Флориду на вертолете Marine One сразу по окончании переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским.

Как отметил корреспондент в своей публикации в соцсети X, итоговая пресс-конференция по итогам встречи отсутствовала: «Встреча Трампа с Зеленским завершилась. Трамп не подошел к журналистам и не ответил на выкрикиваемые вопросы о ракетах Tomahawk перед посадкой на борт вертолета Marine One».

Визит Зеленского в Вашингтон состоялся в пятницу, на следующий день после того, как американский лидер провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский пропустил вопрос на встрече с Трампом в Белом доме.