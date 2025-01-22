Трамп помиловал создателя Silk Road Росса Ульбрихта

Отмечается, что о своем решении американский лидер уведомил в своей соцсети Truth Social. При этом фамилию Ульбрихта он написал с ошибкой.

«Я только что позвонил матери Росса Уильяма Ульбрайта, чтобы сообщить ей, что в честь нее и Либертарианского движения, которое так сильно меня поддерживало, я был рад только что подписать полное и безоговорочное помилование ее сына Росса», — написал Трамп.

Silk Road был запущен в 2011 году. Платформа стала первым онлайн-рынком для торговли запрещенными товарами, включая наркотические вещества и поддельные документы. Покупка на нем осуществлялась через биткоин.

Доступ к сайту осуществлялся через даркнет и сеть Tor, что обеспечивало анонимность продаж. Silk Road закрыли в 2013 году, но за время своего существования его оборот составил впечатляющие $213 млн.

Ульбрихт, родившийся в 1984 году в Техасе, во время учебы в университете стал сторонником либертарианских идей, что стало одним из факторов, побудивших его создать Silk Road. В августе 2013 года его арестовали. Американца обвинили в торговле наркотиками, отмывании денег и создании преступного сообщества. В феврале 2015 года Ульбрихта приговорили к пожизненному тюремному заключению и дополнительно назначили 40 лет лишения свободы.

Ранее колумнист журнала Foreign Policy Кит Джонсон заподозрил Дональда Трампа в стремлении к агрессивной внешней политике.