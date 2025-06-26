Президент США Дональд Трамп пообещал, что при нем Россия не будет нападать на страны НАТО. Об этом американский лидер сообщил на прошедшем саммите Североатлантического альянса в Гааге, передает Washington Post (WP).

Отмечается, что эти слова Трампа подтвердили сразу три источника из Европы. Президент США выступил с таким заявлением в ходе основной сессии саммита, который проходил с 21 по 25 июня.

В итоговом коммюнике страны НАТО согласились смягчить риторику в отношении России, а также усилили обязательства членов альянса по увеличению военных расходов.

В документе также отмечается поддержка Украины, особенно в вопросе расширения военных затрат. Несмотря на это, конкретных решений по оказанию военной помощи Киеву принято не было. Хотя тема Украины остается актуальной, в декларации она не фигурирует отдельно.

Эксперты отмечают, что заявление Трампа может указывать на его стремление продемонстрировать свою роль гаранта безопасности Европы. В то же время, в западных странах все чаще обсуждаются идеи о возможной вооруженной конфронтации с Россией, а расширение НАТО у российских границ воспринимается Москвой как угроза национальной безопасности.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что Россия не является угрозой для НАТО и не собирается нападать на какую-либо страну альянса.

Ранее газета Politico сообщила, что чиновники в Европе разозлились на генерального секретаря НАТО Марка Рютте из-за подхалимства к президенту США Дональда Трампа.