Европейские чиновники разозлились на Рютте из-за подхалимства к Трампу

На саммите НАТО в Гааге произошел скандал, связанный с поведением его участников, передает газета Politico.

По данным источников, европейские чиновники остались недовольными из-за чрезмерного и, по их мнению, излишнего подхалимства генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте к президенту США Дональду Трампу. Некоторые участники считают, что его попытки угодить американскому лидеру и использовать эмоциональные уловки отвлекли от деловых аспектов встречи.

Особое внимание привлекла аналогия Рютте, который в шутливой форме назвал Трампа «папочкой» в контексте ситуации на Ближнем Востоке. Генсек НАТО таким образом продолжил аналогию Трампа, который ранее заявил, что Иран и Израиль являются «поссорившимися детьми».

«Папе приходится иногда использовать сильные выражения (чтобы остановить это. — Прим. ред.)», — сказал Рютте.

Реакции со стороны Трампа не заставили себя долго ждать. Он пошутил, что ему нравится подобное отношение Рютте и, если это окажется неправдой, он «отшлепает» его.

Сам Рютте на вопрос журналистов о значении его обращения к Трампу как к «папочке» ответил, что это «вопрос вкуса». Он объяснил, что использование этого выражения связано с ситуацией, когда страны-члены НАТО задаются вопросом, останутся ли США в альянсе.

Рютте подчеркнул, что такие вопросы походят на бытовой случай, когда маленький ребенок задает вопрос своему папе.

Ранее доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков рассказал об изменении риторики НАТО в отношении России.