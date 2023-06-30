Трамп пообещал начать процесс переговоров на Украине в случае своего переизбрания

Именно это он назвал своей целью в том случае, если вернется на пост президента Соединенных Штатов.

Экс-президент считает, что в данный момент во всем мире не нашлось грамотного переговорщика, который бы сумел усадить Украину и Россию за стол для общения. Дональд Трамп надеется, что он станет именно таким человеком, и он сделает большое количество украино-российских вопросов предметом для обсуждения.

«Самое главное, что США должны сделать прямо сейчас, — это свести Россию и Украину и заключить мир», - указал он.

Такое заявление им было сделано журналистам газеты Reuters. Трамп добавил, что Киеву, скорее всего, придется пойти на большое количество уступок, в том числе территориальных. Самое главное в этом вопросе – прекратить боевые действия.