Трамп пообещал остановить конфликт на Украине в случае победы на выборах

Предыдущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал избирателям остановить конфликт на Украине в случае своей победы на выборах. Слова американского политика передают РИА Новости .

Трамп заявил, что прекратит украинский конфликт в случае своей победы на предстоящих президентских выборах. Бывший президент пообещал, что сделает это еще до своего официального повторного вступления в должность.

Заявление политик сделал на прошедшем митинге в Айове. Он заявил, что в случае победы, конфликт будет окончен «еще до того, как он прибудет в Овальный офис», то есть, сразу после победы в голосовании.

Он также добавил, что соблюдает политику нейтралитета в отношении конфликта. Трамп заявил, что не занимает ни одну из сторон и просто хочет, чтобы люди перестали гибнуть.

По заявлениям экс-президента Штатов, счет погибших в этом конфликте уже исчисляется миллионами.