Трамп пообещал остановить все войны

Дональд Трамп в своей первой речи после официального вступления в должность 47-го президента США пообещал завершить все войны, передает РИА Новости.

Он отметил, что прекратить все военные конфликты позволит мощь Соединенных Штатов.

«Наша мощь остановит все войны и принесет новый дух единства в мир, который был злым, жестоким и совершенно непредсказуемым», — сказал он.

Также Трамп подчеркнул, что военные успехи страны будут оцениваться не только по количеству побед в сражениях, но и по завершенным войнам. Это новое направление в оценке военной стратегии, по словам нового главы государства, предполагает более комплексный подход к определению итогов военных действий.

Особое внимание в этой оценке будет уделяться конфликтам, которых удалось избежать. Трамп отметил, что предотвращение войн и поддержание мира также является значимым достижением, которое должно учитываться при анализе военной политики США.

Такой подход, по мнению Трампа, поможет более эффективно оценивать результаты действий Америки на международной арене и укрепит позиции страны как главного мирового лидера.

Ранее политолог Владимир Корнилов назвал четыре причины, по которым Дональду Трампу выгодно завершить конфликт на Украине.