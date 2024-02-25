Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал своих соперников в президентской гонке готовиться в возмездию и судному дню после того, как он вновь возглавит государство. Соответствующее заявление он сделал в ходе Конференции консервативного политического действия, выступление Трампа транслировалось организаторами мероприятия.

Политик пообещал своим сторонникам, что 5 ноября станет новым днем освобождения для работающих граждан страны. В то же время, для лжецов и мошенников тот же день станет судным, и их ожидает возмездие в эту дату, пообещал Трамп.

Он также заявил, что не был удивлен словами президента РФ Владимира Путина о том, что действующий глава американского государства Джо Байден является более предпочтительным для российской стороны на фоне предсказуемости своих действий.