Трамп пообещал решить за две недели, как идут переговоры по Украине

В последующие две недели Соединенные Штаты планируют убедиться, насколько серьезно Россия настроена на завершение конфликта. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, его слова привел ТАСС.

Главу Белого дома спросили журналисты, верит ли он в то, что Россия действительно настроена на завершение украинского конфликта.

«Я сообщу вам об этом примерно через две недели», — указал он в ответ.

Трамп добавил, что США будут действовать по-другому, если вдруг убедятся в том, что Москва «морочит голову» Америке. Но для этого действительно стоит посмотреть на развитие событий и ознакомиться с той работой по прекращению боевых действий, которая будет проделана.

Ранее стало известно, что российская сторона предложила Киеву провести новый раунд мирных переговоров, и при этом обозначила дату и место для их проведения. Такое заявление сделал Владимир Мединский, помощник президента РФ Владимира Путина. По его утверждению, представители Украины сейчас обсуждают это предложение и думают над тем, принять его, или нет.