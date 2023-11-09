Трамп пообещал создать в США новую систему противоракетной обороны после победы на выборах

Противоракетный щит для Соединенных Штатов будет разрабатываться с учетом использования космических средств, так обещает экс-президент Америки.

Дональд Трамп выступил перед избирателями в штате Флорида и пообещал им, что строительство нового противоракетного щита будет производиться с учетом производственных мощностей, которые находятся именно в этом штате. Это даст дополнительно большое количество новых рабочих мест.

«Чтобы защитить наших граждан от угроз из-за рубежа, я построю новейший противоракетный щит», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. Кандидат в президенты сообщил, что подобная защита просто необходима Америке, поскольку все больше стран приобретают ракетные вооружения, и одна из них может попробовать нанести удар по американской территории. Он также указал, что создание подобного щита вполне возможно, поскольку США обладают самыми лучшими в мире технологиями.