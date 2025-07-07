Президент США Дональд Трамп пообещал ввести десятипроцентные пошлины для государств, выступающих за расширение и поддержку БРИКС. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что с пошлинами столкнутся все страны без исключения, которые поддержат «антиамериканскую» политику экономического союза.

Созданный в 2006 году по инициативе России, Китая, Индии и Бразилии БРИКС за годы своего существования значительно расширился. К группе присоединилась Южно-Африканская Республика (ЮАР), а затем Египет, Эфиопия, Иран и Индонезия.

Трамп, вернувшись к должности президента США, уже ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, а также повысил тарифы для Китая и ввел ограничения на поставки стали, алюминия и автомобилей.

Кульминацией тарифной политики Трампа стало 2 апреля, когда Вашингтон ввел взаимные пошлины на импортные товары. Основная ставка составила 10%, однако для 57 стран она оказалась значительно выше. Несмотря на это, уже через неделю администрация США приостановила повышение тарифов и объявила о начале переговоров с рядом торговых партнеров.

Ранее политолог Сергей Марков призвал президента США Дональда Трампа не налаживать контакт с главой киевского режима Владимиром Зеленским.