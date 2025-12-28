Трамп пообщался с Путиным перед переговорами с Зеленским
Президент США Дональд Трамп раскрыл детали своего дипломатического маневра накануне важных международных переговоров. Глава Белого дома заявил, что провел «хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным». Об этом он рассказал в соцсетях.
По словам Трампа, звонок был совершен в преддверии запланированной встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая должна состояться в резиденции американского президента Мар-а-Лаго. Что именно обсуждали Владимир Путин и его американский коллега пока неизвестно.
«Это был хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным», — рассказал Трамп.
Подобная последовательность действий — сначала контакт с Кремлем, затем переговоры с Киевом — становится характерной чертой дипломатического стиля Трампа. Она подчеркивает стремление Вашингтона держать в фокусе позиции всех ключевых сторон в сложном региональном конфликте.
Хотя конкретное содержание беседы с Путиным не раскрывается, ее «продуктивный» характер, по оценке самого Трампа, указывает на возможное обсуждение повестки предстоящей встречи с Зеленским или смежных международных вопросов.
Ранее сообщалось, что Белый дом сообщил о переносе встречи Трампа и Зеленского.