Трамп попросил Путина оставить без ответа украинские атаки на аэродромы

В ходе последнего телефонного разговора президент США Дональд Трамп просил своего российского коллегу Владимира Путина не давать ответ Украине на ее удары по аэродромам в глубине РФ. Его слова привело РИА новости.

Во время общения с журналистами в Овальном кабинете глава Белого дома поделился с ними подробностями своего разговора с российским лидером. Он сообщил, что предлагал Путину не давать никакого ответа Украине на то, что та нанесла удары дронами по военным аэродромам России.

«Я сказал: не делай этого. Тебе не стоит этого делать», — указал Трамп.

Ранее в прессе появились сообщения, что Трамп счел очень «крутой» и «сильной» операцию Украины по атакам на российские аэродромы. Он не афиширует такую точку зрения, так как понимает, что такие удары ВСУ и ответная реакция на них со стороны России заметно снижает шансы на успех мирных переговоров, в которых заинтересован сам президент США.