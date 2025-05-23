В украинском МИД сообщили о работе над встречей Путина и Зеленского

Министерство иностранных дел (МИД) Украины ведет работу по организации встречи президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил руководитель ведомства Андрей Сибига, передает телеграм-канал «Политика Страны».

В то же время, украинский министр не назвал, какие именно мероприятия проводятся для организации очной встречи Путина и Зеленского. Также отсутствуют подробности о дате и месте встречи политиков.

Напомним, Киев потребовал личной встречи Путина и Зеленского в рамках переговоров, которые впервые с 2022 года состоялись в Стамбуле 16 мая. Тогда глава российской делегации и помощник российского президента Владимир Мединский сообщил, что Москва рассмотрит эту просьбу Киева.

Последний раз Путин и Зеленский проводили диалог в 2019 году. Тогда стороны общались по телефону, а инициатором звонка стала украинская сторона.

Кроме того, Путин и Зеленский виделись очно в рамках саммита «нормандской четверки», посвященного урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Тогда за столом сидели Путин, Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, которая была на тот момент канцлером ФРГ.

17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал просьбу Украины о встрече с Владимиром Путиным, отметив, что она возможна, но при достижении определенных договоренностей между двумя странами.