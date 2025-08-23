Трамп пошутил, что готов сыграть на ЧМ из-за зарплат футболистов

Президент США Дональд Трамп на встрече с Джанни Инфантино, главой FIFA, в шутку предложил свою кандидатуру для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Дональду Трампу также вручили первый официальный билет на финал чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Вижу, какие деньги зарабатывают футболисты. Могу попробовать сыграть, я хороший атлет. Могу надеть шорты, а я в них крайне хорошо смотрюсь», — сказал Трамп.

Он отметил, что его сын является перспективным футболистом, а его рост составляет около 205 сантиметров.

С 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде состоится Чемпионат мира по футболу.

