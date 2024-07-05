Трамп после дебатов назвал Байдена «старой кучей навоза», которую он вывел из президентской гонки

Вероятный кандидат от Республиканской партии на пост президента США на предстоящих осенью выборах, миллиардер Дональд Трамп самоуверенно прокомментировал свое превосходство в прошедших недавно теледебатах с действующим главой Белого дома Джо Байденом.

Подкараулившие Трама в гольфкаре журналисты поинтересовались у него, что он думает о проигрыше байдена. На что тот выдал базу на несколько минут, охарактеризовав своего оппонента рядом нелицеприятных выражений.

Трам заявил, он уверен, что дни Байдена в качестве участника президентской гонки сочтены. И ему, судя по всему, придется иметь дело с нынешним вице-президентом Камалой Харрик, которую он совершенно не видит себе ровней.

«Я пнул эту старую, сломанную кучу дерьма. Он выходит из гонки. Я вывел его. А это значит, мы имеем дело с Камалой. Я думаю, она будет лучше. Она такая плохая, такая жалкая», — сказал миллиардер.

Напомним, накануне в США прошли долгожданные президентские дебаты между действующим президентом Джо Байденом и его предшественником, миллиардером Дональдом Трампом. Почти все местные СМИ, включая глубоко демократические, признали произошедшее полным провалом Байдена. В стране во всю раздаются призывы к замене кандидата от Демократической партии.