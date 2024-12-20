Трамп поставил ЕС ультиматум по закупкам энергоресурсов

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о новом подходе к торговым отношениям с Европейским союзом (ЕС), угрожая введением пошлин на товары из Европы.

На своей странице в соцсети Truth Social политик сообщил, что если страны ЕС не начнут активно закупать американские энергоресурсы, то Вашингтон введет соответствующие пошлины против этих государств.

Трамп заявил, что европейские государства должны компенсировать значительный торговый дефицит в отношениях с США, увеличив объемы импорта американской нефти и газа.

Эксперты утверждают, что такая угроза со стороны Трампа вызывает серьезные опасения среди европейских чиновников, которые уже начали обсуждать возможные ответные меры.

Многие аналитики также отмечают, что возвращение Трампа к протекционистской политике может негативно сказаться на экономических связях между США и ЕС, что приведет к последствиям для множества секторов, включая промышленность и сельское хозяйство.

Трамп, который показал себя сторонником жесткой националистической торговой политики, уверен, что такая стратегия принесет выгоду американской экономике, уверены эксперты.

Ранее газета Financial Times вслед за Time назвала Дональда Трампа человеком года.