Трамп поставил мощь России в пример Зеленскому: почему конфликт на Украине, по его мнению, не закончится быстро

Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Зеленским открыто признал высокую боеспособность российской армии, заявив, что это опровергает расчеты на быстрое завершение конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке экс-президент США Дональд Трамп дал прямую оценку военному потенциалу России. Он подчеркнул, что при обсуждении вопросов безопасности игнорировать мощь российской армии невозможно.

Американский политик констатировал, что изначальные прогнозы о скором завершении конфликта не оправдались именно по этой причине. Трамп отметил, что тема гарантий безопасности для Киева является сложной и будет детально прорабатываться в будущем, намекая на необходимость учета российского фактора.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил о преждевременности обсуждения гарантий для Украины.