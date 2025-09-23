Трамп заявил о преждевременности обсуждения гарантий для Украины

Дональд Трамп отказался обсуждать потенциальные гарантии безопасности для Украины, заявив, что говорить об этом пока рано. Свое решение американский лидер объяснил необходимостью предварительных консультаций с европейскими союзниками. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским Дональд Трамп оставил без прямого ответа один из ключевых вопросов, касающихся будущего Украины. Журналисты поинтересовались, какие гарантии безопасности Вашингтон может предоставить Киеву после долгосрочного мирного урегулирования.

Американский лидер четко дал понять, что не намерен торопиться с заявлениями на эту тему. Он подчеркнул, что сначала необходимо провести переговоры с европейскими партнерами США, и только после этого можно будет вернуться к обсуждению. Трамп охарактеризовал текущий момент как слишком преждевременный для каких-либо конкретных обещаний.

Ранее сообщалось о том, что Трамп разрешил странам НАТО сбивать российские самолеты.