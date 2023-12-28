Трамп потребовал от Европы помогать Украине наравне с США
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Если Евросоюз не будет тратить на помощь Киеву суммы, сопоставимые с теми, которые выделяются Соединенными Штатами, то Вашингтон перестанет выделять средства.
Американский экс-президент Дональд Трамп заявил, что текущая ситуация, когда США тратят на помощь Украине гораздо большие суммы, чем европейские страны, выглядит совершенно ненормальной.
«Я говорю, что они должны сравнять счет, и если они не сравняются, Соединенные Штаты не смогут продолжать это», - указал он.
Такие слова у Трампа прозвучали во время интервью телеканалу Just the News. Бывший глава Белого дома периодически выступает за прекращение отправки денег и материальных ресурсов украинцам, требуя направить их на охрану американских границ от мигрантов.