Трамп потребовал от Европы помогать Украине наравне с США

Если Евросоюз не будет тратить на помощь Киеву суммы, сопоставимые с теми, которые выделяются Соединенными Штатами, то Вашингтон перестанет выделять средства.

Американский экс-президент Дональд Трамп заявил, что текущая ситуация, когда США тратят на помощь Украине гораздо большие суммы, чем европейские страны, выглядит совершенно ненормальной.

«Я говорю, что они должны сравнять счет, и если они не сравняются, Соединенные Штаты не смогут продолжать это», - указал он.

Такие слова у Трампа прозвучали во время интервью телеканалу Just the News. Бывший глава Белого дома периодически выступает за прекращение отправки денег и материальных ресурсов украинцам, требуя направить их на охрану американских границ от мигрантов.