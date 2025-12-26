Трамп поздравил с Рождеством всех перебитых в Нигерии террористов ИГИЛ*

25 декабря президент США Дональд Трамп объявил о нанесении авиаудара по объектам ИГИЛ* на северо-западе Нигерии. Глава государства подчеркнул, что уничтоженные боевики на протяжении долгого времени совершали жестокие нападения на христианское население.

Президент США в своем аккаунте в социальной сети TruthSocial сообщил, что неоднократно предупреждал исламистов о последствиях их нападений на христиан. В связи с этим сегодня США провели операцию против террористов, подчеркнул глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что американские военные провели серию «идеальных и точных ударов». Он также заявил о решимости не позволить террористам процветать и поздравил всех с Рождеством, включая последних.

«Да благословит Бог наших военных, и с Рождеством всех, включая погибших террористов, которых будет еще много, если они продолжат убивать христиан», – подытожил Трамп.

* — террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.