Трамп позитивно оценил результаты переговоров США и РФ в Эр-Рияде

Президент США Дональд Трамп остался доволен результатами переговоров США и России в Эр-Рияде. Глава Белого дома заявил, что теперь более уверен в достижимости сделки по урегулированию на Украине.

«Они были очень хороши. Россия хочет что-то сделать», — заявил Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как он оценивает результаты переговоров.

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде завершились 18 февраля.

Россию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США — помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее в России заявили, что Зеленский стал сколачивать коалицию из всех, кого обидел Трамп.