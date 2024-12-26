Трамп предложил хоккеисту Гретцки пост премьер-министра Канады

Уэйну Гретцки, который является рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб, надо попробовать стать премьером Канады. Так считает Дональд Трамп, свое предложение он сделал в соцсети Truth Social.

Новый президент США сообщил, что встретился с Гретцки, которого многие считают величайшим хоккеистом. Он заявил, что предложил экс-спортсмену попробовать баллотироваться на пост канадского премьера. По мнению Трампа, Гретцки легко победит на выборах.

«Его это не заинтересовало, но я думаю, что жители Канады должны начать его продвижение. За этим было бы весело наблюдать!» — указал Дональд Трамп.

Ранее Трамп пообещал жителям Канады снизить их налоги на 60% в том случае, если эта страна решится на присоединение к США. Он уверен в том, что это крайне благоприятно отразится на их экономическом положении. Канадским бизнесменам при этом было обещана полная защита их прав.