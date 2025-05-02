Трамп предложил сократить взносы США в ВОЗ, ЮНЕСКО и ООН

Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выступил с инициативой уменьшить финансирование Всемирной организации здравоохранения, Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, а также Всемирной организации здравоохранения. Это следует из проекта бюджета на 2026 финансовый год, который был опубликован на сайте Белого дома.

Также президент США Дональд Трамп издал распоряжение, касающееся пересмотра участия Соединенных Штатов в международных организациях. В соответствии с этим документом, Вашингтон прекратит финансирование тех организаций, которые не будут иметь приоритета для США.

«Бюджет приостанавливает большинство обязательных и все добровольные взносы в ООН и другие международные организации, включая регулярный бюджет ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ», — гласит пояснительная записка к документу.

Президент Соединённых Штатов Америки уделил повышенное внимание развитию космической индустрии. Также он обратился к Конгрессу с просьбой увеличить финансирование оборонной сферы на 13% (1,01 трлн долларов).

Ранее член палаты представителей от штата Мичиган, демократ Шри Танедар объявил о начале процесса импичмента против действующего президента США Дональда Трампа. В качестве причины политик указал на предполагаемые нарушения основного закона страны и стремление к незаконному захвату властных полномочий.