Против Трампа запустили импичмент

Член Палаты представителей от штата Мичиган, демократ Шри Танедар, объявил о начале процесса импичмента против действующего президента США Дональда Трампа.

В качестве причины политик указал на предполагаемые нарушения основного закона страны и стремление к незаконному захвату властных полномочий.

В своем видеообращении Танедар подчеркнул, что в Соединенных Штатах президент — выборная должность, а не наследственная, и действия Трампа являются серьезным нарушением, требующим импичмента. Он призвал других членов Конгресса присоединиться к его инициативе, отметив, что видит в действиях президента не лидерство, а признаки тирании.

Конгрессмен представил семь пунктов обвинения, включая злоупотребление президентскими полномочиями, создание препятствий для правосудия, угрозы военной агрессии в отношении независимых государств и ограничение свободы слова путем преследования критиков и СМИ.

Танедар также обвинил президента в коррупционных действиях, установлении «незаконных институтов», ссылаясь на создание ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) и предоставление Илону Маску полномочий, позволяющих в одиночку нарушать конституционные нормы.

Однако, учитывая республиканское большинство в Конгрессе, шансы на принятие резолюции об импичменте оцениваются как крайне низкие.

Ранее сообщалось, что Трампа обвинили в глобальных неудачах в области борьбы с изменением климата.