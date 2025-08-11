Трамп предложил Украине вернуть часть территорий в переговорах

В ходе возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта не исключен вариант обмена территориями. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

По его словам, Соединенные Штаты намерены содействовать возвращению Украине части утраченных земель, подчеркнув при этом, что любое соглашение должно учитывать интересы обеих сторон.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на собственные источники, что Владимир Путин выразил готовность к обсуждению прекращения огня на Украине, если будет поднят вопрос о территориальном обмене. Сенатор Линдси Грэм позднее добавил, что такому обмену должны предшествовать гарантии безопасности для Киева.

Российская сторона пока воздерживается от публичных комментариев относительно возможных условий урегулирования украинского кризиса, которые, как ожидается, будут затронуты на запланированной встрече Путина и Трампа 15 августа.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о недопустимости передачи украинских территорий в качестве уступки.

Ранее Дональд Трамп сообщил о визите в Россию для переговоров с Владимиром Путиным.