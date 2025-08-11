Дональд Трамп объявил о визите в Россию

Дональд Трамп неожиданно заявил о скором визите в Россию. Встреча с Владимиром Путиным должна состояться уже в эту пятницу, хотя ранее речь шла о переговорах на Аляске. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент США удивил журналистов, объявив о поездке в Россию во время пресс-конференции в Вашингтоне. Трамп раскритиковал состояние американской столицы, назвав ее грязной и небезопасной, и противопоставил этому предстоящий визит к российскому лидеру.

Ранее Кремль и Белый дом обсуждали встречу на Аляске 15 августа. Однако теперь Трамп заявил, что направляется в Россию. В администрации президента США пока не уточняют детали поездки, включая место проведения переговоров.

На фоне этой новости обострилась тема возможного участия Владимира Зеленского в трехстороннем саммите. Украинский лидер уже заявил о неготовности идти на территориальные уступки, а в Кремле предпочитают сосредоточиться на двустороннем формате.

Ранее стало изветсно, как жители Аляски готовятся к визиту Путина.