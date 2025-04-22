Трамп представит мирный план по Украине в ближайшие 72 часа
Трамп пообещал представить свой план через три дня, отвечая на вопрос о Крыме
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В ответ на вопрос журналиста о возможности признания Крыма частью России со стороны Украины президент США Дональд Трамп заявил о намерении представить свой мирный план по урегулированию украинского конфликта в течение 72 часов. Соответствующее видео опубликовало издание New York Post.
The Wall Street Journal, опираясь на свои источники, утверждала, что Вашингтон дал понять Киеву о необходимости пойти на уступки, включая отказ от перспективы членства в НАТО, для достижения урегулирования.
Сообщается также о возможности признания Крыма российской территорией и передаче контроля над Запорожской АЭС Соединенным Штатам.
Недавно NYP, ссылаясь на информированный источник в администрации США, сообщила, что план Трампа по урегулированию ситуации на Украине может предусматривать размещение европейского контингента для контроля за соблюдением режима прекращения огня.