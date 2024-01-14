Трамп пресек попытку экоактивистов сорвать выступление миллиардера в Айове

Очередной митинг в поддержку Дональда Трампа перед выборами президента США, проходивший в штате Айова, был атакован стаей экоактивистов, информирует ТАСС.

Одна из экоактивисток с плакатом «Трамп — климатический преступник», попыталась прервать речь политика. На что последний заявил, что она и соратники «такие молодые» и сражаются не с ним, а «с нефтью».

«Они, по сути, предлагают покончить с нашей страной. Китай каждую неделю строит по угольной электростанции, а эти люди сражаются. Если вы будете слушать их, то получите неконкурентоспособную страну», — заявил политик.

Практически сразу полицейскими бузотеры были выведены из зала. После чего мероприятие с участием Трампа продолжилось.