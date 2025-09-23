Трамп: при поддержке ЕС Украина способна бороться и отыграть всю свою территорию обратно

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в способности Украины вернуть контроль над своими первоначальными территориями. Главным условием для этого он назвал длительную финансовую и военную поддержку со стороны Европы и НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп в своем посте в своей социальной сети изложил сценарий развития событий для Украины. По его мнению, страна обладает потенциалом для полного восстановления суверенитета над территориями, которые контролировала до начала конфликта. Ключевым фактором успеха американский политик назвал не собственную помощь, а терпение и финансовые вливания европейских союзников и стран НАТО.

Трамп подчеркнул, что при соблюдении этих условий возврат к первоначальным границам становится реальной перспективой. Более того, он не исключил, что Украина способна продвинуться еще дальше, хотя и не уточнил, что именно подразумевает под этим.

