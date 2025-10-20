Трамп при посадке самолета во Флориде воспользовался короткой лестницей
Fox News: Трамп спешно покинул Флориду при повышенных мерах безопасности
Фото: [соцсети]
Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп воспользовался короткой лестницей при посадке на свой самолет Air Force One в аэропорту Палм-Бич, чтобы покинуть штат Флорида. Это произошло из-за усиленных мер безопасности.
Телеканал Fox News передает, что причиной отмены визита стали угрозы покушения на президента США, выявленные американскими спецслужбами.
«Трамп забрался в самолёт Air Force One быстро, используя короткую лестницу, в связи с «увеличенными мерами безопасности» в международном аэропорту Палм-Бич в воскресенье», — передает телеканал.
Ранее сообщалось, что Секретная служба США выявила подозрительную охотничью вышку рядом с аэропортом в Палм-Бич. С этой вышки четко просматривается место приземления самолёта главы Белого дома.