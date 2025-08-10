Трамп придумал «оригинальный» способ избавиться от бездомных

Президент США Дональд Трамп выразил желание сделать Вашингтон красивее и безопаснее, а для этого он намерен избавить столицу от бездомных. Они должны покинуть город.

Данная мера, заявил Трамп на пресс-конференции, якобы "положит конец" тяжким преступлениям в американской столице.

Бездомным предоставят места для проживания, но далеко от Вашингтона. Преступников отправят в тюрьму. Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.

