Трамп пригрозил выходом США из НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил выходом из НАТО, если другие члены альянса не начнут исправно выплачивать членские взносы.

США останутся в военно-политическом блоке только при условии выполнения финансовых обязательств всех участников, подчеркнул он.

Трамп уже не раз выступал с критикой в адрес руководства североатлантического альянса и предупреждал, что США выйдут из НАТО, если европейские политики перестанут выделять средства на собственную безопасность.

Ранее сообщалось о том, что инвесторы вложили более $140 млрд в фондовые акции США после победы Трампа.