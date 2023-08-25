Трамп прилетел в Атланту для «сдачи» властям

Бывший американский президент Дональд Трамп прибыл в Атланту для сдачи местным властям. Сообщается, что сдача политика произошла в рамках судебного дела о попытке Трампа повлиять на результаты президентских выборов в штате Джорджия при помощи рэкета. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Местные телевизионные каналы в прямом эфире показали, как самолет американского политика приземлился в аэропорту города, и как Трамп сошел с трапа.

Оттуда он будет отправлен в тюрьму округа Фултон. Позже, политик будет формально арестован и выпущен под залог в $200 тысяч на время, пока дело будет рассматриваться местным судом.

Бывший глава Штатов все еще настаивает на том, что не виновен. Точно так же он настаивает на своей непричастности к 3 пакетам обвинений.