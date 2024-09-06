Трамп пришел в замешательство после шутки Путина о поддержке Харрис и ее смеха

Кандидат в президенты США от республиканцев, миллиардер Дональд Трамп признался во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка, что пока не знает, как прокомментировать недавние слова российского лидера Владимира Путина о поддержке своей соперницы, демократки Камалы Харрис.

Напомним, на прошедшей в четверг, 5 сентября, пленарной сессии ВЭФ-2024 во Владивостоке Путин неожиданно сделал ряд комплиментов Харрис. Он признался, что ему импонирует заразительный смех действующего вице-президента США, и пошутил, что на предстоящих выборах в Белый дом в ноябре поддержит ее кандидатуру.

«Он поддержал Камалу. … Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», — признался Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не будет готовиться к дебатам с Харрис, чтобы не повторить ошибку сенатора Митта Ромни. Тот так долго и активно готовился к дебатам со своим конкурентом Обамой, что у него развился столбняк челюсти.