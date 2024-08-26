Трамп отказался готовиться к дебатам с Харрис, чтоб «не словить столбняк челюсти»

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп признался, что совершенно не готовится к дебатам со своей соперницей по президентской гонке Камалой Харрис.

Поясняя свое бездействие в данном аспекте, Трамп признался журналистам, что не хочет кончить, как баллотировавшийся в президенты от Республиканской партии в 2012 году сенатор Митт Ромни. По словам миллиардера, последний в канун дебатов с Бараком Обамой на четыре недели заперся в кабинете, после чего у Ромни развился столбняк челюсти. Трамп посетовал, что Митт после того, как заперся в своем кабинете на четыре дня и вышел оттуда, то даже не мог толком говорить.

«И Обама, разумеется, победил. Надо быть реалистом. Нельзя знания за 30 лет запихнуть в голову за неделю. Я немного почитываю... Но знание предмета не изобразишь. А я знаю предмет. Лучше, чем кто-либо», - цитирует Трампа The Washington Post.

Как пишет издание, в настоящее время Трамп лидирует в четырех ключевых американских штатах, Харрис — в трех. Поскольку все отставания просчитываются в статистической погрешности, то, как поясняют журналисты, схватка между соперниками за Белый дом предстоит отчаянная.

Ранее сообщалось, что дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, которые запланированы на 10 сентября, могут не состояться из-за отсутствия единого мнения их штабов касательно порядка работы микрофона.