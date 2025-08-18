Хочет мира, но без перемирия? Раскрыт секретный план Трампа по Украине

Во время переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне президент США Дональд Трамп выразил симпатии к народам России и Украины.

Как сообщает Reuters, американский лидер заявил о своем стремлении к скорейшему разрешению военного конфликта на украинской территории. В беседе, проходившей в Овальном кабинете, Трамп подчеркнул:

«Я люблю россиян. Я люблю всех и хочу, чтобы война закончилась. Это крайне важно».

Вместе с тем глава Белого дома отметил, что прекращение огня не является обязательным условием для урегулирования конфликта Украины. Также он сообщил о намерении связаться по телефону с российским лидером Владимиром Путиным после завершения переговоров с Зеленским и представителями европейских государств.

Ранее сообщалось о том, что Трамп и Зеленский не сделают совместное заявление после переговоров.