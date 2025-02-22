Трамп проводит встречу с президентом Польши

В Вашингтоне началась встреча президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды. О переговорах лидеров двух стран сообщила канцелярия польского президента.

Стоит отметить, что Анджей Дуда стал первым европейским лидером, который был принят в Вашингтоне после того, как Трамп вступил в должность президента США.

21 февраля Дуда заявил, что ему позвонил Владимир Зеленский, которому он посоветовал сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп заявил, что Киев должен будет компенсировать США $400-500 млрд.